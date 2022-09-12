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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

امطار متفاوتة الشدة على 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
امطار متفاوتة الشدة على 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة.

وقد تشمل الأمطار أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، ومناطق متفرقة من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمرتفعات الجبيلة المحاذية لها .

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين 25 - 40 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، وسائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الحديدة-الكدن : 40 ملم، حجة : 6.2 ملم.








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