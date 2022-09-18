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المؤتمر نت - خسر المنتخب الوطني للشباب بصعوبة أمام نظيره الياباني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

شباب اليمن يخسر من اليابان في التصفيات الآسيوية

المؤتمرنت -
شباب اليمن يخسر من اليابان في التصفيات الآسيوية
خسر المنتخب الوطني للشباب بصعوبة أمام نظيره الياباني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 عاماً.

بهذه الخسارة، تعقدت وضعية الأحمر الشاب في التأهل للنهائيات المقررة في أوزباكستان العام المقبل، ويحتاج نجوم اليمن لمعجزة للتأهل عقب معرفة إنتهاء المباريات في المجموعات الأخرى، حيث يملك اليمن 7 نقاط خلف اليابان المتأهلة رسميا بـ12 نقطة.

وخاض الأحمر اليمني الشباب بقيادة المدرب الوطني محمد النفيعي، المباراة بأداء جميل وقدم مردود إيجابي وأحرج المنتخب الياباني طيلة شوطي اللقاء، قبل أن يخسر في الدقائق الخمس الأخيرة بولوج هدف سجل عبر لاعب المنتخب جميل الدبعي بالخطأ في مرماه.

وكان نجوم اليمن استهلوا التصفيات بتعادل 2-2 أمام فلسطين، وفوز في اللقاء الثاني مع صاحب الأرض لاوس بهدفين لهدف، وفوز عريض أمام غوام بعشرة أهداف لهدف، قبل أن يخسر ضد الكمبيوتر الياباني بهدف يتيم.








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