المؤتمرنت -

السياحة تحذر من التعامل مع وكالات إسرائيلية في سقطرى

نددت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي ومكاتبها التنفيذية بجرائم وانتهاكات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني المستمرة في أرخبيل سقطرى المحتل.



واعتبر بيان مشترك للوزارة والمجلس والمكاتب التنفيذية، أن جميع الأنشطة التي تقوم بها الإمارات عبر ذراعها المسماة مؤسسة زايد التي منحت وكالات إسرائيلية امتيازات خاصة لإدارة الأنشطة السياحية في سقطرى، إجراءات باطلة ولا أساس قانوني لها.



وحذر البيان وكالات السياحة والسفر الداخلية والخارجية من خطورة التعامل مع وكالات السياحة الإسرائيلية والإماراتية في الأرخبيل المحتل لما سيترتب على ذلك من عواقب وملاحقات قانونية.



ودعا البيان الأحرار إلى إدانة الممارسات الإجرامية والعمل على كشفها للرأي العام الداخلي والخارجي وتوحيد الجهود لوقف هذه الممارسات الإجرامية التي تقوم بها دويلة الإمارات والعدو الصهيوني سواء تحت يافطة السياحة أو أي مسميات أخرى.