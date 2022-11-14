المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين عوفان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسين بن ناجي حسين عوفان، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد الشيخ ناجي والشيخ عوفان والشيخ حميد حسين ناجي عوفان وإخوانهم، بمناقب الراحل وأدواره الوطنية واسهاماته التنظيمية والسياسية كواحد من الألف مؤسس للمؤتمر الشعبي العام عام 1982م وعضو لجنته الدائمة، أو من خلال الأعمال الرسمية التي تقلدها، وآخرها وكيلاً لمحافظة صعدة، منوهاً إلى ما حظي به الفقيد من تقدير وحضور إجتماعي على مستوى المحافظة.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل عوفان وقبيلة ذو محمد بمديرية برط محافظة الجوف عامة.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون" .