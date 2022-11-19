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أخبار
المؤتمر نت - مفاجئات رهيبة في توقع الفائز بكأس العالم 2022

مفاجئات رهيبة في توقع الفائز بكأس العالم 2022

المؤتمرنت -
مفاجئات رهيبة في توقع الفائز بكأس العالم 2022
مثلما فعلت العديد من المؤسسات المعنية بكرة القدم، استخدمت شبكة “أوبتا” للإحصائيات العالمية في كرة القدم، تقنيات الذكاء الصطناعي لتوقع الفائز في مونديال قطر 2022 بناءً على توقعات دقيقة.

حيث أعلنت الشبكة عبر موقعها الرسمي، أن فرصة فرنسا كبيرة لتكرار فوزها الأخير في مونديال روسيا السابق، وذلك في حالة وصولها لنهائي المونديال أمام البرازيل، بعد تصدر كل منهما لمجموعته.

وحسب تقنيات أوبتا، فإن منتخب الديوك لديه الفرصة الأكبر للتتويج بنسبة بلغت 17.93%، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه بعد نسختي 2018 و1998.

بالتالي يحل منتخب البرازيل في مركز الوصيف وفق توقع أوبتا، إذ حصل على نسبة للتتويج بلغت 15.73%، أما بقية المنتخبات فكانت كالتالي:

3 – إسبانيا: 11.53%

4 – إنجلترا: 8.03%

5- بلجيكا: 7.90%

يأتي إعلان أوبتا بعدما نشرت شركة “إي إيه سبورتس” توقعها للعام الرابع على التوالي، بفوز منتخب الأرجنتين، بعدما أصابت شركة الألعاب الشهيرة في توقع الفائز بنسخ 2010 و2014 و2018، معتمدة على بيانات اللاعبين على لعبة فيفا.

أما شركة “لويدز أوف لندن” للتأمين على حياة الرياضيين، والتي تستند نظريتها على القيمة السوقية لكل لاعب، فقد توقعت أبطال العالم في 2014 و2018، مؤكدة أن الموهبة هي الفيصل، وعلى هذا رجحّت فوز إنجلترا باللقب هذا العام.

ومن جهته، أدلى ليونيل ميسي بدلوه في توقع الفائز، قائلاً في تصريحات عبر قناة “موفيستار”: “بالنسبة لفرص الأرجنتين في المونديال، كل فرق كأس العالم ستكون صعبة، سندخل المونديال في حالة جيدة، ولكننا لن نسقط في فخ أننا المرشحون للفوز باللقب”.

بل ذكر “سيد اللاعبين” توقعاته بصراحة، مضيفًا: “المرشحون هي المنتخبات الكبرى مثل ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، ولكن علي اختيار منتخبين، البرازيل وفرنسا هما أكبر مرشحين لكأس العالم”.

وخلافًا لكل ما سبق، تفاءل الكاميروني الأشهر وسفير كأس العالم 2022، صامويل إيتو، بأداء منتخب بلاده، مؤكداً أن الأسود ستحقق إنجازًا مدويًا، ليصبح الكاميرون أول منتخب أفريقي يحمل اللقل.

كما توقع إيتو نتائج متفائلة أخرى لبقية منتخبات القارة السمراء، ففي نظره سيتأهل المغرب للنهائي لمواجهة الكاميرون، وسيصل جميع الأفارقة إلى دور الستة عشر.

كما منح إيتو، بشارة كبرى لمنتخب الدولة المستضيفة قطر، بقوله إن العنابيّ سيتجاوز دور المجموعات، مقصيًا المنتخب الإنجليزي من دور الـ16، ليُهزم من فرنسا في دور الثمانية.








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