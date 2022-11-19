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المؤتمر نت - أغلى منتخب في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في قطر غدا الأحد وتستمر منافساتها حتى الـ18 من ديسمبر المقبل

الكشف عن أغلى منتخب في مونديال قطر

المؤتمرنت -
الكشف عن أغلى منتخب في مونديال قطر
كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، عن أغلى منتخب في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في قطر غدا الأحد وتستمر منافساتها حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

ووفقا لما نقله المركز، فإن المنتخب الإنجليزي الذي يضم في صفوفه لاعبين ينشط معظمهم في الدوري الإنجليزي (أقوى دوري لكرة القدم في العالم)، هو أغلى منتخب في مونديال قطر.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاعبي المنتخب الإنجليزي 1.499 مليار يورو، وحل المنتخب البرازيلي، المرشح الأبرز للفوز بلقب مونديال قطر، في المركز الثاني حيث تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى 1.455 مليار يورو.

وجاء المنتخب الفرنسي، حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا 2018، في المركز الثالث بـ1.337 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الرابع بـ1.201 مليار، ثم البرتغال في المرتبة الخامسة بـ 1.154 مليار.

وتفتتح بطولة كأس العالم غدا الأحد بمواجهة تجمع بين قطر، مستضيفة البطولة مع منتخب الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السنغال وهولندا.

أما منتخب إنجلترا الباحث عن لقبه الثاني بعد الأول على أرضه في 1966، فقد وقع في مونديال قطر في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم إيران والولايات المتحدة وويلز.وكالات








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