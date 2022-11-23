المؤتمرنت -

الشورى يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الثروة النفطية

بارك مجلس الشورى، نجاح عملية القوات المسلحة في إجبار سفينة نفطية تابعة للعدوان حاولت الاقتراب من ميناء الضبة على المغادرة.



وأشاد المجلس، في بيان له اليوم، باليقظة العالية للقوات المسلحة اليمنية وقدراتها العالية في حماية الثروة النفطية السيادية للوطن وإيقاف قوات التحالف ومرتزقتها من العبث بها.



واعتبر أن القوات المسلحة قد استطاعت تطوير قدراتها الدفاعية ما مكنها من الانتقال بفاعلية من مرحلة التحذير إلى المنع المباشر والوقوف بحزم ضد من تسول له نفسه نهب ثروات الشعب اليمني.



كما اعتبر المجلس أن ما تم نهبه من قيمة النفط اليمني وفقا للتقديرات والتي بلغت 14 مليار دولار وذهبت إلى حسابات العدوان ومرتزقته في البنك الأهلي السعودي كانت كفيلة بسد حاجة موظفي الدولة وصرف المرتبات المنقطعة منذ أكثر من سبع سنوات.



وأكد البيان دعم المجلس لكافة الخيارات التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية في سبيل حماية الثروة الوطنية من العبث حتى تعود عائداتها لخدمة اليمنيين وتغطي كافة المرتبات في كل المناطق اليمنية.



ولفت البيان إلى أن هذا الإنجاز النوعي يمثل فخر واعتزاز لكل يمني حر وإنجازا عسكريا يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والأمن لحماية السيادة الوطنية الثروات اليمنية من العبث والنهب المنظم.



وأشار المجلس إلى أن الوطن يمر بمرحلة بالغة التعقيد في ظل حالة اللاسلم واللاحرب التي تحاول قوى العدوان ابقائها، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود للوصول إلى السلام المشرف الذي ينشده كافة أبناء اليمن وتوحيد الصفوف من أجل حماية وحدة اليمن وإيقاف نهب ثرواته.



واستنكر المجلس بشدة إمعان تحالف العدوان في زيادة معاناة الشعب اليمني من خلال مواصلته لاحتجاز سفن الديزل.



وحمل المجلس قوى العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عن احتجاز السفن من تداعيات اقتصادية وإنسانية على الشعب اليمني.