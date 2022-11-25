المؤتمرنت -

"الدقائق الأخيرة" تمنح إيران نقاط ويلز في كأس العالم

خطف المنتخب الإيراني فوزاً قاتلاً من نظيره الويلزي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب "أحمد بن علي"، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.



وحسم المنتخب الإيراني المباراة بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة سجلهما روزبه جشمي ورامين رضائيان.



وكان منتخب إيران قد استهل مشواره في المونديال بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإنجليزي 2 - 6 يوم الاثنين الماضي، بينما تعادل منتخب ويلز في الجولة الأولى مع نظيره الأميركي 1 - 1 وذلك في أول مباراة لويلز في نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما.



وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط له في مونديال قطر متساويا مع المنتخب الإنجليزي الذي يلتقي اليوم نظيره الأميركي على ملعب استاد البيت، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة.