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المؤتمر نت - سيطر التعادل السلبى علي مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة

مونديال 2022: تعادل إنجلترا والولايات المتحدة سلباً

المؤتمرنت -
مونديال 2022: تعادل إنجلترا والولايات المتحدة سلباً
سيطر التعادل السلبى علي مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "البيت" ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، خلف منتخب إيران صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط والذي تغلب في وقت سابق من يوم الجمعة على نظيره الويلزي 2 - صفر، ليتذيل الأخير ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتأجل حسم هوية المتأهلين عن المجموعة حتى الجولة الأخيرة، حيث يلعب المنتخب الإنجليزي مع نظيره الويلزي، فيما يواجه المنتخب الأميركي نظيره الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.








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