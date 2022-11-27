المؤتمرنت -

المغرب يهزم بلجيكا ويقترب من ثمن نهائي مونديال قطر

خطف المنتخب المغربي فوزاً ثميناً من نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، وعزز فرصته في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



وهز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73 وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.



وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالمياً، كما لعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلاً تشجيعاً حماسياً في استاد الثمامة بالدوحة وسط حضور نحو 44 ألف متفرج.



وبهذا الفوز التاريخي، رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، ويبقى منتخب بلجيكا الثاني مؤقتاً بـ 3 نقاط، في انتظار مباراة كندا مع كرواتيا، ومباريات الجولة الأخيرة.