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المؤتمر نت - رفعت قيادة وقواعد وأنصار فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي

مؤتمر البيضاء يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر

المؤتمرنت- محمد المشخر -
مؤتمر البيضاء يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
رفعت قيادة وقواعد وأنصار فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس،بمناسبة حلول العيد الـ55 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.. جاء فيها:

الأخ/ صادق بن أمين ابو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام – الاكرم
تحية طيبة.. وبعــد

يسر رئيس وأعضاء وقيادة وقواعد وأنصار فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء أن ترفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ55 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي كان تتويجاً عظيماً لنضالات شعبنا في مقاومة الاستعمار البريطاني.
الأخ رئيس المؤتمر.
يطل علينا العيد الـ55 للاستقلال الوطني واليمن في خندق المواجهة مع المستعمر الجديد الذي جاء بعباءة مايسمى التحالف العربي لغزو اليمن وهو ما يحتم علينا جميعا اعادة الاعتبار لثورة الثلاثون من نوفمبر من خلال الثبات والصمود على موقفنا الوطني المناهض بالقول والفعل لكل أشكال التبعية والارتهان والرافض والمقاوم لكل أشكال الاحتلال والاستعمار والوصاية والهيمنة الخارجية.
الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام
تأتي اليوم ذكرى هذه المناسبة الوطنية وشعبنا اليمني يسطر ملحمة جديدة من ملاحم مقارعة المحتلين الجدد مستلهماً دروس التضحية والفداء من اجل الوطن من إرث الآباء والأجداد الذين قارعوا قوى الاحتلال حتى استطاعوا تحقيق الاستقلال الناجز وإجبار بريطانيا أن تحمل عصاها صاغرةً وترحل من أرض اليمن.

نهنئكم مرة أُخرى بعيد الاستقلال الوطني،سائلين الله العلى القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة،ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

عاش اليمن وشعبه العظيم حراً أبيا منتصراً
وتقبلوا فائق التقدير والإمتنان ..ودمتم بالف خير
قيادة وكوادر وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء
عنهم /
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء
الدكتور/محمد عبدالولي السماوي
عضو اللجنة الدائمة








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