المؤتمرنت -

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة من الشيخ / سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية ، عضو الامانة العامة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ55 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر، جاء فيها:





الأخ الشيخ المناضل / صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد :-

يسرني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ 55 ليوم الإستقلال الوطني ال 30 من نوفمبر 1967 م، بخروج المستعمر الأجنبي البريطاني من جزء غالي من وطنا الحبيب.



وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي نتذكر من خلالها تضحيات الأبطال الذين قدموا دمائهم وارواحهم فداء للوطن ضد كل أجنبي دخيل على أرض اليمن الغالية في أي زمان ومكان، إذ نؤكد لكم بأن أرض اليمن التي تزهوا بأبنائها الأبطال والمخلصين لها لا يمكنهم أمس أو اليوم أن يرحموا كل دخيل أو متغطرس للنيل من ترابها الطاهر أو يقبلوا المساومة في تطهير أرضها من كل مستعمر قديم أو جديد .



الأخ رئيس المؤتمر



إنني وزملائي بقيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وأعضاء المؤتمر بقيادات منظمات المجتمع المدني إذ نكرر لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، نجدد لكم العهد في الوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة والشجاعة في قيادة مؤتمرنا الرائد.

ونشد على ايديكم مع كل الشرفاء والمخلصين لمواصلة السير بالوطن لبر الأمان والاستقرار واستقلال كل شبر فيه من كل دخيل أجنبي .

وفي الأخير نسأل الله العلي القدير إن يحفظ وطنا الحبيب ويمدكم بالعون والتوفيق لمافية مصلحة يمنا وشعبنا وحزبنا الرائد.

ودمتم بصحة وعافية

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

اخوكم الشيخ / سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الامانة العامة

