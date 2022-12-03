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المؤتمر نت - بلغ المنتخب السويسري الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، بفوزه على صربيا 3-2، في مباراة جمعتهما على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة

سويسرا تكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي مونديال 2022

المؤتمرنت -
سويسرا تكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي مونديال 2022
بلغ المنتخب السويسري الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، بفوزه على صربيا 3-2، في مباراة جمعتهما على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة.

وافتتح شاكيري التسجيل لسويسرا (20) قبل أن ترد صربيا بهدفين لميتروفيتش وفلاهوفيتش (26 و35)، لكن إيمبولو عدل النتيجة مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (44).

ودخلت سويسرا الشوط الثاني بقوة وتقدمت بالنتيجة بعد ثلاث دقائق فقط بفضل فرولر (48) وحافظت على تفوقها حتى نهاية المباراة.

واحتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف البرازيل المتصدرة رغم خسارتها أمام الكاميرون صفر-1، فيما ودعت صربيا بنقطة والكاميرون بأربع نقاط المسابقة.

وبات المنتخب السويسري آخر المتأهلين إلى دور الـ16، حيث ضرب موعداً مع نظيره البرتغالي الإثنين المقبل، فيما يلعب منتخب البرازيل مع كوريا الجنوبية.








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