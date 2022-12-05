الإثنين, 05-ديسمبر-2022 الساعة: 04:51 م - آخر تحديث: 03:50 م (50: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - تأهلت إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزها على السنغال 3-صفر، في الدور ثمن النهائي

إنجلترا تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022

المؤتمرنت -
إنجلترا تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022
تأهلت إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزها على السنغال 3-صفر، في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور.

وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب "الاسود الثلاثة" (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الاول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57). وضربت إنكلترا موعدًا ناريًا في دور الثمانية على الملعب ذاته السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1.

وحرمت إنجلترا بطل إفريقيا من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2002، عندما حقق الإنجاز بقيادة مدربه الحالي أليو سيسيه.

وهذه المرة العاشرة التي تبلغ إنجلترا الدور ربع النهائي والثانية تواليًا، علمًا أنها سقطت في نصف نهائي 2018 أمام كرواتيا.

ولا تزال إنجلترا تلهث خلف لقب عالمي ثانٍ منذ أن حققت الاول على أرضها في 1966، بينما انتهى مشوارها عند دور الأربعة مرتين في 1990 و2018.

أما السنغال ورغم انتكاستها قبل البطولة بغياب مهاجمها ونجم بارين ميونيخ الالماني ساديو مانيه للاصابة، نجحت في حجز بطاقتها الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد تجاوزها خسارة افتتاحية أمام هولندا صفر-2 بالفوز على قطر المضيفة 3-1 ثم الإكوادور 2-1.

وغاب رحيم ستيرلينغ الذي شارك أساسيًا في أول مباراتين عن المواجهة ولم يتواجد حتى على مقاعد الاحتياط "لظروف عائلية" وفق ما أفاد حساب المنتخب قبل المباراة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: دراسة: إنجاب الأطفال يحدث تغيرات بعقول الآباء
أخبار: الحديدة.. 45 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
فنون ومنوعات: قرار عاجل ضد الفنان محمد رمضان
عربي ودولي: دعوة أوروبية لتقديم شكوى ضد واشنطن
رياضة: فرنسا تفوز على بولندا وتتأهل الى ربع النهائي
أخبار: النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية
أخبار: الشورى يدين التفجير بمسجد الزيار في حضرموت
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل البابلي
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً من برودة شديدة واضطراب البحر
علوم وتقنية: ما تأثير المشي للخلف على صحتك؟
رياضة: الأرجنتين تهزم أستراليا وتلاقي هولندا
عربي ودولي: العدو الصهيوني يقتحم بلدة العيسوية
فنون ومنوعات: فتاة تقتل خطيبها قبل أيام من زفافهما
محافظات: إغلاق 17 محطة معالجة لمياه الشرب بالأمانة
أخبار: شهيد بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في الجوف
اقتصاد: القمح ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الوزير المشجري باستشهاد 6 من أسرته
أخبار: 93 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: هولندا تهزم أمريكا وتبلغ ربع نهائي المونديال
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ عز الدين الدبعي بوفاة والدته
عربي ودولي: حملة اعتقالات واسعة فى الضفة المحتلة
أخبار: البرلمان يواصل مناقشته لمشروع قانون بشأن الأرصاد الجوية
أخبار: أجواء باردة في أغلب المناطق وتحذير للمواطنين
رياضة: سويسرا تكمل عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022