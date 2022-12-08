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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى بارد نسبياً خلال الـ 24 ساعة القادمة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه

الأرصاد يحذر المواطنين من طقس شديد البرودة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر المواطنين من طقس شديد البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى بارد نسبياً خلال الـ 24 ساعة القادمة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع .

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، غرب كل من الجوف ومأرب.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 24 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 في ذمار، 5.4 في عمران، 5.5 في صنعاء، 8.5 في السدة، 10 في إب.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد .

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة وحماية محاصيلهم الزراعية .

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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