الأحد, 11-ديسمبر-2022 الساعة: 04:37 م - آخر تحديث: 04:15 م (15: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - اكتملت أضلاع المربع الذهبى في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر

الطريق إلى نهائى كأس العالم 2022

المؤتمرنت -
الطريق إلى نهائى كأس العالم 2022
اكتملت أضلاع المربع الذهبى في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، بالمواجهة الختامية في الدور ربع النهائي والتي جمعت بين منتخبى فرنسا حامل اللقب ونظيره الإنجليزي.

وأصبح المربع الذهبى لمونديال 2022، يضم كلا من: الأرجنتين، كرواتيا، المغرب، وفرنسا، حيث من المقرر أن يلتقي راقصى التانجو مع الناريون، فيما ضرب منتخب المغرب موعدا ناريا مع نظيره الفرنسى حامل اللقب.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى فى نصف نهائى كأس العالم 2022، بين المنتخب الكرواتى ونظيره الأرجنتينى، يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد لوسيل.

فيما تقام المواجهة الأخرى في المربع الذهبى لمونديال قطر بين أسود المغرب والديوك الفرنسية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد البيت".

وستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على استاد خليفة الدولي.

فيما يحتضن استاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.

وجاء الطريق إلى نهائي كأس العالم 2022، كالتالى..
نصف النهائي
المباراة 61

كرواتيا - الأرجنتين

المباراة 62

المغرب - فرنسا



مباراة تحديد المركز الثالث
المباراة 63

الخاسر من مباراة كرواتيا والأرجنتين - الخاسر من مباراة المغرب وفرنسا



النهائي
المباراة 64

الفائز من مباراة كرواتيا والأرجنتين - الفائز من مباراة المغرب وفرنسا










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مصرع 8 جراء الفيضانات في الفلبين
فنون ومنوعات: إليسا: المغرب يكتب التاريخ بمونديال قطر
رياضة: فرنسا تضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي
علوم وتقنية: ماذا يفعل البرقوق بالعظام؟
أخبار: المغرب يصل المربع الذهبي لكأس العالم كأول منتخب عربي وأفريقي
عربي ودولي: موسكو تحظر دخول 200 شخصية كندية
أخبار: 81 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية
رياضة: نيمار يلمح إلى اعتزال اللعب في البطولات الدولية
أخبار: وفاة 15 طفلاً بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر
أخبار: أجواء شديدة البرودة وأمطار متفاوتة في 8 محافظات
رياضة: الأرجنتين تهزم هولندا بركلات الترجيح وتتأهل
أخبار: حملة تغريدات لإبراز جرائم العدوان بحق أبناء اليمن
رياضة: كرواتيا تزيح البرازيل وتتأهل للمربع الذهبي
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة
اقتصاد: الذهب يرتفع مدعوماً بضعف الدولار
فنون ومنوعات: هجوم قاتل من 3 دببة على مربيها!
عربي ودولي: اعتقال 4 فلسطينيين من رام الله ونابلس
علوم وتقنية: طرق تساعدك على النوم خلال 10 دقائق!
علوم وتقنية: الاستحمام بالماء البارد.. 4 فوائد لجسدك
أخبار: أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير لسكان 10 محافظات
رياضة: البرازيل تواجه كرواتيا والأرجنتين تلاقي هولندا
أخبار: مونديال قطر 2022.. احتدام السباق بين الـ(8) الكبار على كأس العالم ( خارطة تفاعلية)
محافظات: إتلاف 25 طناً من الأدوية في العاصمة
اقتصاد: تراجع اسعار الذهب مع تعافي الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022