المؤتمرنت -

الطريق إلى نهائى كأس العالم 2022

اكتملت أضلاع المربع الذهبى في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، بالمواجهة الختامية في الدور ربع النهائي والتي جمعت بين منتخبى فرنسا حامل اللقب ونظيره الإنجليزي.



وأصبح المربع الذهبى لمونديال 2022، يضم كلا من: الأرجنتين، كرواتيا، المغرب، وفرنسا، حيث من المقرر أن يلتقي راقصى التانجو مع الناريون، فيما ضرب منتخب المغرب موعدا ناريا مع نظيره الفرنسى حامل اللقب.



ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى فى نصف نهائى كأس العالم 2022، بين المنتخب الكرواتى ونظيره الأرجنتينى، يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد لوسيل.



فيما تقام المواجهة الأخرى في المربع الذهبى لمونديال قطر بين أسود المغرب والديوك الفرنسية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد البيت".



وستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على استاد خليفة الدولي.



فيما يحتضن استاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.



وجاء الطريق إلى نهائي كأس العالم 2022، كالتالى..

نصف النهائي

المباراة 61



كرواتيا - الأرجنتين



المباراة 62



المغرب - فرنسا







مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة 63



الخاسر من مباراة كرواتيا والأرجنتين - الخاسر من مباراة المغرب وفرنسا







النهائي

المباراة 64



الفائز من مباراة كرواتيا والأرجنتين - الفائز من مباراة المغرب وفرنسا





