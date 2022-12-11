الأحد, 11-ديسمبر-2022 الساعة: 04:37 م - آخر تحديث: 04:15 م (15: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بات الحارس المغربي العملاق ياسين بونو أول حارس عربي وإفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد العبور التاريخي لـ"أسود الاطلس" الى نصف نهائي

بونو أول حارس عربي وإفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات بمونديال قطر

المؤتمرنت -
بونو أول حارس عربي وإفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات بمونديال قطر
بات الحارس المغربي العملاق ياسين بونو أول حارس عربي وإفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد العبور التاريخي لـ"أسود الاطلس" الى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بالفوز المدوي بهدف نظيف على البرتغال، السبت.

وبات المغرب أول بلد إفريقي وعربي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم.

وفجّرت المغرب إحدى أكبر المفاجآت بتصدرها المجموعة السادسة أمام كل من كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا صاحبة المركز الثالث، وكندا.

وحقق بونو حارس إشبيلية الإسباني هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا (0-0)، وثمن النهائي ضد إسبانيا (0-0 وفوز 3-0 بركلات الترجيح) عندما تعملق متصديًا لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال (1-0).

ولم يشارك أفضل حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي في الفوز 2-0 على بلجيكا في المباراة الثانية من دور المجموعات، بعدما كان ضمن التشكيلة الأساسية وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر مدربه وليد الركراكي عدم المجازفة بمشاركته ودفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير القجوي المحمدي مكانه.

وانتهت مباراة كندا الختامية في دور المجموعات بفوز "أسود الأطلس" 2-1 عندما عاد بونو لحراسة المرمى، علمًا أن الهدف جاء عكسيًا من نايف أكرد وهو الهدف الوحيد الذي دخل شباك المغرب حتى الآن في قطر في خمس مباريات.

وضد البرتغال، تألق بونو ببراعة وأبعد تسديدة قوية بيد واحدة لجواو فيليكس إلى ركنية في الدقيقة (82)، ثم تصدى لتسديدة قوية لكريستيانو رونالدو من خارج المنطقة (90+1) حارمًا البرتغال من معادلة النتيجة ليأمّن العبور التاريخي للمغرب.

ويلتقي "أسود الأطلس" في الدور المقبل مساء الأربعاء على ملعب البيت في الخور، مع فرنسا حاملة اللقب بعد، فوزها المثير على إنكلترا 2-1 السبت.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مصرع 8 جراء الفيضانات في الفلبين
فنون ومنوعات: إليسا: المغرب يكتب التاريخ بمونديال قطر
رياضة: فرنسا تضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي
علوم وتقنية: ماذا يفعل البرقوق بالعظام؟
أخبار: المغرب يصل المربع الذهبي لكأس العالم كأول منتخب عربي وأفريقي
عربي ودولي: موسكو تحظر دخول 200 شخصية كندية
أخبار: 81 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية
رياضة: نيمار يلمح إلى اعتزال اللعب في البطولات الدولية
أخبار: وفاة 15 طفلاً بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر
أخبار: أجواء شديدة البرودة وأمطار متفاوتة في 8 محافظات
رياضة: الأرجنتين تهزم هولندا بركلات الترجيح وتتأهل
أخبار: حملة تغريدات لإبراز جرائم العدوان بحق أبناء اليمن
رياضة: كرواتيا تزيح البرازيل وتتأهل للمربع الذهبي
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة
اقتصاد: الذهب يرتفع مدعوماً بضعف الدولار
فنون ومنوعات: هجوم قاتل من 3 دببة على مربيها!
عربي ودولي: اعتقال 4 فلسطينيين من رام الله ونابلس
علوم وتقنية: طرق تساعدك على النوم خلال 10 دقائق!
علوم وتقنية: الاستحمام بالماء البارد.. 4 فوائد لجسدك
أخبار: أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير لسكان 10 محافظات
رياضة: البرازيل تواجه كرواتيا والأرجنتين تلاقي هولندا
أخبار: مونديال قطر 2022.. احتدام السباق بين الـ(8) الكبار على كأس العالم ( خارطة تفاعلية)
محافظات: إتلاف 25 طناً من الأدوية في العاصمة
اقتصاد: تراجع اسعار الذهب مع تعافي الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022