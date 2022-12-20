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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي - الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية - تفاصيل حدث هام في سماء اليمن، وما يعرف بأيام الوقوف

الشوافي يكشف تفاصيل حدث هام في سماء اليمن وأيام الوقوف

المؤتمرنت -
الشوافي يكشف تفاصيل حدث هام في سماء اليمن وأيام الوقوف
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي - الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية - تفاصيل حدث هام في سماء اليمن، وما يعرف بأيام الوقوف، مشيراً إلى أن توقيت الانقلاب الشتوي هذا العام بالمفهوم الفلكي ما يعرف بحساب المزارع اليمني بأيام الوقوف/ الشمس الواقفة.

وقال الشوافي: يحدث الانقلابين والاعتدالين/تعاقب الأربعة الفصول نتيجة ميل محور الارض بالنسبة لمستوى دورانها حول الشمس، ويكون توقيت حدوث الانقلاب الشتوي هذه السنة 2022 يوم الخميس القادم 22 ديسمبر الساعة 12:48 ص بتوقيت اليمن (UTC+3) الانقلاب الشتوي ارتبط بحدوث أطول ليل على شمال الكرة الارضية وأقصر ليل جنوب الكرة الأرضية وذلك حول تاريخ الانقلاب الشتوي، فمثلا في منتصف صنعاء يوم الانقلاب الشتوي يبلغ طول الليل حوالي 12 ساعة و46 دقيقة و53 ثانية، وعرف الانقلاب منذ القدم ببلوغ مدار الشمس (للراصد من الأرض) ادني انخفاض لها نحو جنوب القبة السماوية وكان يتوافق مع دخول الشمس برج الجدي، بينما يوصف حديثاً بتعامد اشعة الشمس على مدار الجدي (الدائرة الوهمية حوالي 23.5 درجة جنوب خط الاستواء).

وتابع: يعتبر الانقلاب الشتوي بالمفهوم الفلكي للشتاء – Astronomical Winter- بداية فصل الشتاء لشمال الكرة الأرضية وهذا ما يتعلمه الطلاب في المدارس باعتباره المفهوم السائد والمتعارف عليه عالميا، هناك مفاهيم أخرى لبداية الشتاء وحديثا توصف هذه المفاهيم بفصل الشتاء الأرصادي (Meteorological winter) أو ما يوصف أحيانا بالشتاء المناخي (Climatologist Winter) الذي يرتبط بالطقس وسجلات درجة الحرارة، وتختلف توقيت بداية الشتاء بهذه المفاهيم عن المفهوم الفلكي.

وأوضح الفلكي الشوافي أن الانقلاب الشتوي يوصف بحساب المزارع اليمني بالوقوف / وقوف الشمس والشائع يعتبر المزارع اليمني حوالي الـ 3 الأيام (يوم قبل الانقلاب ويوم الانقلاب ويوم بعد الانقلاب) بأيام الوقوف باعتبار زاوية شروق الشمس وارتفاعها تتوقف عن الانزياح/الهبوط نحو الجنوب وتكاد تقريبا تتوقف عند زاويا متقاربة خلال هذه الفترة، لا يختلف هذا المفهوم في حضاراتنا عن حضارات أخرى فأصل كلمة الانقلاب solstice أتت من اللاتينية sol stitium بمعنى الشمس واقفة والشائع في بعض الحضارات كحدث يمتد على مدار يوم، وعموما سواء كان الشائع او ما يعتقد سواء يوم او ثلاث أيام في الواقع / فلكيا لا يدوم ذلك سوى لحظة واحدة.








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