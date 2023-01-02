المؤتمرنت -

بن حبتور يفتتح مشروعين خدميين بالمعهد التقني البيطري الزراعي بصنعاء

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ومعه وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن وأمين العاصمة حمود عُباد، اليوم مشروعين خدميين بالمعهد التقني البيطري الزراعي بأمانة العاصمة.



حيث افتتح رئيس الوزراء ووزير التعليم الفني وأمين العاصمة ومعهما رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس و نائب وزير التعليم الفني الدكتور محمد السقاف ، مشروعي إعادة تأهيل المستشفى البيطري التعليمي الحديث وإعادة تنظيف وتعميق بئر ارتوازية في المعهد بتكلفة 25 مليون ريال بدعم وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة.



واستمعوا خلال زيارة مبنى المستشفى من عميد المعهد التقني البيطري الزراعي حسين العذيب ونائبيه للشؤون الأكاديمية الدكتور خالد مهيب والإدارية والمالية صالح الماوري وأكاديميين ومختصين بالمعهد، إلى شرح عن مكونات مشروع إعادة تأهيل المستشفى - المرحلة الأولى أعمال ترميم وصيانة مبنى المستشفى الذي يٌعد الأول في الجمهورية اليمنية.



كما استمعوا إلى شرح عن مكونات مشروع تعميق وتنظيف البئر الذي تم تزويده بمنظومة طاقة شمسية لضخ المياه للمعهد وإداراته وأقسامه ومزارعه المختلفة، والبيوت والمحميات في قسم الإنتاج النباتي بالمعهد.



وتفقد رئيس الوزراء ووزير التعليم الفني وأمين العاصمة، الاختبارات النصفية للعام الدراسي 1444هـ، لطلاب المعهد في أقسام البيطري والإنتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية.



وزار رئيس الوزراء ومرافقوه، القاعات الدراسية ومعامل التشريح والأحياء الدقيقة والطفيليات الباثولوجيا، واستمعوا من المختصين والطلاب إلى شرح عن أنواعه المعامل وأهميتها في التطبيق العملي الذي لا يقتصر على طلاب المعهد بل و طلاب من مؤسسات اكاديمية .



وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح مشروعي إعادة تأهيل المستشفى البيطري التعليمي الحديث وتنظيف وصيانة البئر الارتوازية وتفقد نشاط المعهد التقني البيطري الزراعي وما يحتويه من أقسام مهنية وتقنية تصب في خدمة التعليم المهني والفني.



وأشار إلى ضرورة العمل على تفعيل دور المعهد ومجموعة الأجهزة التي لها علاقة مباشرة بتسهيل العملية التعليمية بالمعهد.



وقال الدكتور بن حبتور" لاحظنا هناك عمل جاد وخطط دراسية منفذة وهناك اتفاقاً تم التوقيع عليه بين اللجنة الزراعية والسمكية العليا وأمانة العاصمة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني تصب في المصلحة العامة ونحن نعمل على تسهيل وتطوير هذه العلاقة وهي علاقة مؤسسية يتطلب الحفاظ عليها وتطويرها لضمان ديمومة العمل المؤسسي في هذا المجال".



من جانبه أوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني، أن افتتاح مشروعي المستشفى البيطري التعليمي والبئر الارتوازية، سيسهم في إعادة تفعيل دور المعهد وإسهامه في خدمة التعليم البيطري الزراعي.



ونوه بدعم أمانة العاصمة في إعادة ترميم وصيانة مبنى المستشفى وتنظيف وصيانة البئر الارتوازية والالتزام برفد العيادات البيطرية بالتجهيزات والمعدات اللازمة.



وأوضح الوزير غازي أن المعهد يستوعب 216 طالباً وطالبة ويفتقر للتجهيزات والإمكانيات، وهناك عزوف من قبل الطلاب والطالبات في المعهد نتيجة السكن والتغذية وغيرها.. مشيداً بدور هيئة الزكاة في دعم طلاب المعهد بالتغذية المناسبة، والذي مثل حافز للطلاب للالتحاق بصورة إيجابية في المعهد.



وعبر عن الأمل في استمرار هيئة الزكاة في دعم المعهد بالتغذية.. معتبراً المعهد نواة لإعداد وتجهيز كوادر مختصة للتحرك للعمل في الريف.



بدوره أشار أمين العاصمة إلى أن افتتاح مشروعي إعادة تأهيل المستشفى البيطري التعليمي وصيانة البئر الارتوازية بالمعهد، تم على نفقة أمانة العاصمة.



وأكد أنه عقب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المستشفى، سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المتمثلة رفده بالتجهيزات والمعدات اللازمة بالاتفاق بين أمانة العاصمة واللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة التعليم الفني.



وأشاد عُباد بدور وزير التعليم الفني والتدريب المهني وإسهامه في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعين بإشراف رئيس مجلس الوزراء، على مستوى الأداء، بما يحقق النجاح والتطوير بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

