الأربعاء, 18-يناير-2023 الساعة: 09:31 م - آخر تحديث: 09:31 م (31: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - ضمن منتخب صنعاء التأهل إلى ربع نهائي بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على منتخب ريمة 5 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب نادي الوحدة

منتخب صنعاء يفوز على ريمة ويضمن التأهل

المؤتمرنت -
منتخب صنعاء يفوز على ريمة ويضمن التأهل
ضمن منتخب صنعاء التأهل إلى ربع نهائي بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على منتخب ريمة 5 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب نادي الوحدة، ضمن دور الـ16.

أنهى منتخب صنعاء الشوط الأول متقدما بثلاثية أحرزها عبد الله العبسي هدفين، وتكفل فيصل الهزمي بإحراز الهدف الثالث.

وفي شوط اللقاء الثاني من المباراة التي شهدت حضور جماهيري متعطش للمنافسات الرياضية، أضاف منتخب صنعاء الهدفين الرابع والخامس عن طريق علي المنتصر ومازن القيز، ليضمن منتخب صنعاء التواجد في ربع النهائي.

وتتواصل منافسات البطولة التي تستمر 17 يوما، غدا الخميس بلقاء يجمع منتخبي تعز وذمار في مباراة قوية تضم أبرز النجوم في مختلف الأندية.

وكان منتخب شبوة قد حجز مقعده في الدور ذاته، بفوزه على منتخب صعدة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: ما أسباب الشيب المبكر وكيف يمكن تجنبه؟
علوم وتقنية: ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟
مجتمع مدني: لسانك يكشف هذه الأسرار عن صحتك
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني
محافظات: تواصل معايرة موازين محطات الغاز بالمحافظات
عربي ودولي: مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: بن حبتور: الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه
علوم وتقنية: تحذيرات من موجة حر تضرب العالم
أخبار: شهيد و5 جرحى في قصف سعودي على صعدة
أخبار: تحذير من غبار واسع يضرب 11 محافظة يمنية
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القاضي عبدالرزاق
فنون ومنوعات: محمد رمضان يلبي استغاثة إحسان الترك
ثقافة: "غوغل" يحتفي بالفنانة كريمة مختار
اقتصاد: الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
عربي ودولي: اعتقال 10 متهمين بالإرهاب في العراق
مجتمع مدني: الترابط الأسري يساعد في تحسين الصحة
أخبار: 107 خروقات لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: منتخب شبوة يفوز على صعدة ويتأهل
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالقدوس المصري
أخبار: حصيلة ضحايا مخلفات العدوان خلال 2022
أخبار: بن حبتور يشيد بتطور الجامعات اليمنية
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
أخبار: جريحان بقصف مدفعي سعودي على صعدة
محافظات: صنعاء.. إتلاف 135 كيسا من الثوم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023