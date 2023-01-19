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المؤتمر نت - أحرز منتخب العراق لقب بطولة كأس الخليج العربي "خليجي25" لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره العماني 3-2

منتخب العراق يتوج بطلاً لكأس خليجي 25

المؤتمرنت -
منتخب العراق يتوج بطلاً لكأس خليجي 25
أحرز منتخب العراق لقب بطولة كأس الخليج العربي "خليجي25" لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره العماني 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب البصرة الدولي.

وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وأهدر لاعب خط الوسط العماني جميل سليم اليحمدي ركلة جزاء عند الدقيقة 82 حصل عليها زميله المهاجم صلاح اليحيائي.

ولكن صلاح اليحيائي عاد وسجل هدف التعادل بنفسه للأحمر العماني من ضربة جزاء في الوقت القاتل، عند الدقيقة السادسة الأخيرة المحتسبة بدلا للضائع من الوقت الأصلي.

ووضع العراقي أمجد عطوان "أسود الرافدين" في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله من ركلة جزاء أيضاً، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج، بعدما حقق اللقب خلال 1979 على أرضه، إضافة إلى 1984 و1988.

في المقابل، فشل المنتخب العماني في تحقيق اللقب الثالث، بعدما فاز بالبطولة في 2009 و2018.








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