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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

المؤتمرنت -
الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع مع احتمال تكون الصقيع الخفيف على بعض المناطق منها.

وقد يكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً في أجزاء من مرتفعات محافظات إب، لحج، تعز، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وبعض مناطق من غرب الجوف ومأرب.

وذكر المركز أنه من المحتمل تكوّن الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمرتفعات المقابلة لها .

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب الساحل الغربي و مدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.8 في عمران، 2 في ذمار، 1.8 في عمران، 2.9 في صنعاء، 7.8 في إب ، 8.4 في السدة.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات الباردة أو المسافرين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء فترة الليل وساعات الصباح.

ودعا المزارعين ورعاة الماشية والنحل إلى حماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من الماشية من آثار البرد الشديد والصقيع.

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والشابورة المائية أو السحب المنخفض.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي و مدخل باب المندب.








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