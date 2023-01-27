الجمعة, 27-يناير-2023 الساعة: 10:52 م - آخر تحديث: 10:29 م (29: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - تأهل منتخب أمانة العاصمة إلى نصف نهائي بطولة منتخبات المحافظات الأولى لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه أبين بهدف نظيف، ليضرب موعداً نارياً مع منتخب إب في نهائي البطولة الاثنين المقبل

منتخب الأمانة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة المحافظات

المؤتمرنت -
منتخب الأمانة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة المحافظات
تأهل منتخب أمانة العاصمة إلى نصف نهائي بطولة منتخبات المحافظات الأولى لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه أبين بهدف نظيف، ليضرب موعداً نارياً مع منتخب إب في نهائي البطولة الاثنين المقبل.

وفي اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء، بادر منتخب الأمانة بالتهديد الأول عبر قائده وحيد الخياط الذي سدّد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس، قبل أن يرد المنتخب الأبيني بتسديدة لاعبه الخضر سالم تصدى لها الحارس عصام الحكيمي.

طغى الأداء البدني والتكتيكي كثيراً على مجريات الشوط الأول وتبادل اللعب في الوسط والأطراف باستثناء بعض الفرص التي أخطأت الشباك، ليكتفي المنتخبان بالخروج بالتعادل السلبي وتأجيل الحسم في الحصة الثانية.

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب الأمانة سامي جعيم، باللاعبين أحمد السوادي وكريم الخاوي، مكان أكرم البحري وزكريا طواف بهدف تنشيط وتعزيز الهجوم، بغية تسجيل الأهداف والبقاء في المنافسة على البطولة، خاصة أن منتخب أبين يملك لاعبين قادرين على الوقوف بقوة، حيث اعتمد على المرتدات والكرات الطولية في ظل خطورة ناصر جعمول والخضر حسن.

لدغة حمزة حنش وضعت الأمانة في المقدمة، بعدما ارتقى إلى ركلة ركنية نفذها زميله أحمد السوادي، ليرتقي فوق الجميع ويسدد رأسية سكنت سقف مرمى الحارس الأبيني وحيد محمد، لتعم الفرحة المدرجات عند الدقيقة 68، وكاد المكير زكريا طفطوف أن يضيف الهدف الثاني وقتل المباراة، بتسديدة مرت جوار القائم الأيسر للحارس.

وحاول منتخب أبين الذي تحصل لاعبه عمر الجرازي على بطاقة حمراء، العودة في نتيجة اللقاء على أقل تقدير من خلال اللعب على الأطراف كحل وحيد نظراً لقوة عمق الأمانة بوجود حماده الزبيري وعبد العزيز الجماعي اللذين مشّطا الكرات أولا بأول ومن خلفهما الحارس عصام الحكيمي، ليطلق الحكم يحيى درويش نهاية اللقاء بتأهل الأمانة لمربع كبار القوم.

وكان منتخب ذمار تأهل إلى ذات الدور بفوزه المريح على الضالع بثلاثية، ليلتقي شبوة الأحد المقبل في مباراة خطف بطاقة العبور إلى نهائي البطولة التي تقام منافساتها في العاصمة صنعاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: شخصيات من عبق ذاكرة الحديدة للزميل وليد غالب
فنون ومنوعات: جورج وسوف يهدي نجله الراحل أُغنية الوداع
فنون ومنوعات: محاولة انتحار طبيبة بالمستشفى
علوم وتقنية: ما هي أولى علامات إعتام عدسة العين؟
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: ضربة روسية للمجمع الصناعي الأوكراني
عربي ودولي: صواريخ غزة تحمل رسائل تحذير للاحتلال
أخبار: الأرصاد يحذر: أجواء باردة ورياح شديدة
رياضة: ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
أخبار: أبو علي يشكر رئيس المؤتمر على مواساته
مجتمع مدني: أسرار حول صحتك تخبرك بها فصيلة الدم!
محافظات: الأمانة.. ضبط 16 طناً من الحليب السائل
أخبار: صنعاء تجدد التأكيد على 3 مطالب للسلام
أخبار: 63 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: منتخب ذمار يقصي الضالع ويبلغ المربع الذهبي
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ سيف حمود بن عزيز
أخبار: السكري يضاعف نسبة الوفاة لدى مرضى السرطان
رياضة: تدشين بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو
أخبار: لجنة دولية: 4 ملايين يمني يعانون من الإعاقة
أخبار: الخطري تعزي بوفاة الأستاذة أروى المقري
عربي ودولي: القوى الفلسطينية: جريمة جنين لن تمر دون رد
أخبار: توجيهات بضبط أسعار المستشفيات والأدوية
رياضة: رونالدو مهدد بالإيقاف... لهذا السبب.!
علوم وتقنية: 10 أطعمة لا يجب تبريدها.. تعرف عليها
ثقافة: بعثة مصرية تكتشف مدينة أثرية في الأقصر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023