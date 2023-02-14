المؤتمرنت -

مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تعود عجلة منافسات النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023 للدوران من جديد مساء اليوم، الثلاثاء، بانطلاق منافسات دور الستة عشر للبطولة.



ويستضيف باريس سان جيرمان نادى بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء فى العاشرة مساء يوم، الثلاثاء، وفى نفس الوقت يلعب ميلان أمام ضيفه توتنهام فى ملعب "سان سيرو".



ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائى دوري أبطال أوروبا خلال شهرى فبراير ومارس، وستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير الجارى، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس.



وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا كالتالي:

الثلاثاء 14 فبراير (ذهاب) / 8 مارس (إياب)



ميلان (إيطاليا) - توتنهام هوتسبير (إنجلترا)



باريس سان جيرمان (فرنسا) - بايرن ميونخ (ألمانيا)







الأربعاء 15 فبراير (ذهاب) / 7 مارس (إياب)



كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (برتغال)



بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشيلسي (إنجلترا)







الثلاثاء 21 فبراير (ذهاب) / 15 مارس (إياب)



ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)



أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)







الأربعاء 22 فبراير (ذهاب) / 14 مارس (إياب)



إنتر ميلان (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)



لايبزيج (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

