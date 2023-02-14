المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي عبد الرحمن السماوي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى القيادي المؤتمري رجل الاعمال الشيخ / علي عبد الرحمن حمود السماوي عضو اللجنة الدائمة ، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أشقاء الفقيد عبدالله ومحمد وماجد وخالد عبدالرحمن حمود السماوي ، وأولاد الفقيد ، وكافة آل السماوي بمديرية رداع محافظة البيضاء ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

