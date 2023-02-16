المؤتمر نت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ صالح الاشول

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ/صالح محمد الاشول ، احد مشائخ جبل يزيد واحد قيادات المؤتمر الشعبي العام، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عبدالعزيز صالح محمد الاشول الامين العام المساعد للاتحاد التعاوني الزراعي عضو اللجنه الدائمه واخوانه وكافة ال الاشول بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".