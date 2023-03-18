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المؤتمر نت - الارصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

الارصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

المؤتمرنت -
الارصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، الضالع، البيضاء، إب، تعز، لحج وأبين.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أحياناً تمتد إلى وقت متأخر من الليل وذلك على محافظات مأرب، الجوف وأجزاء من شبوة وحضرموت.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدة: 8.7 ملم، إب : 4.4، صنعاء : 4.0، صعدة : 3.7، تعز - المطار : 1.0 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.








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