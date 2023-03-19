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المؤتمر نت - حكم عربي يلغي هدف بعد اللجوء إلى هاتف نقال

حكم دوري عربي يلغي هدف بعد اللجوء إلى هاتف نقال

المؤتمرنت -
حكم دوري عربي يلغي هدف بعد اللجوء إلى هاتف نقال
في قرار غريب، أثار حكم مباراة السويس والنصر، ضمن منافسات دوري القسم الثاني المصري، جدلا واسعا بسبب لقطة مثيرة وطريفة.
حدثت فوضى كبيرة في الدقيقة 39 بعدما سجل النصر هدفا جاء من لمسة يد واضحة، وسط اعتراضات قوية من جانب فريق السويس.

ونزل بعض الأفراد لأرضية الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب الهدف، قبل أن يتدخل رجال الأمن لاحتواء الوضع.

ولجأ حكم المباراة محمد فاروق إلى مشاهدة الهدف عبر هاتف نقال لاتخاذ القرار، وسط دهشة الحضور.
وقرر بعدها إلغاء الهدف بعد مراجعته عدة مرات، ليستمر اللقاء وينتهي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.








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