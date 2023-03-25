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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة السياسية، عبده مهدي العدلة، جاء فيها

رئيس الدائرة السياسية يهنئ ابوراس بشهر رمضان

المؤتمرنت -
رئيس الدائرة السياسية يهنئ ابوراس بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة السياسية، عبده مهدي العدلة، جاء فيها:

الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات، سائلين الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم، شهراً مليئاً بالعطاء والفضائل والأجر، وأن يمن علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعا بالخير، وعلى وطننا وشعبنا بالأمن والسلام والاستقرار.

وكل عام وأنتم بخير

عبده مهدي العدلة
عضو اللجنة العامة
رئيس الدائرة السياسية








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