المؤتمرنت -

العنسي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من رئيس الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ علي عبدالله العنسي، جاء فيها:



الأخ الشيخ/ صادق بن آمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله



تحية طيبة وبـعـــد:



بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، يسرني أن أرفع إليكم باسمي ونيابةً عن زملائي كادر الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات وعلى شعبنا بالأمن والاستقرار إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



وكل عام وأنتم بألف خير



اخوكم/ علي عبدالله العنسي

رئيس الدائرة التنظيمية

عضو الأمانة العامة