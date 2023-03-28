المؤتمرنت -

المشاط يعتذر للطفل الذي اعتدى عليه جندي البلدية

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ومدير أمن صنعاء، ومدير أمن الأمانة، ومدير أشغال مديرية سنحان، ووالد الطفل الذي اعتدى عليه أحد جنود البلدية في مديرية سنحان.



وفي اللقاء عبر الرئيس المشاط، عن الشكر والإعجاب بالطفل الذي دافع عن والده بكل شجاعة.. مقدما الاعتذار للطفل أيهم ووالده سعيد محمد صالح الزايدي، مؤكدا أن ما حصل هو تصرف فردي ولا يعبر عن تصرف رجل دولة.



وأشار إلى أن الفطرة الإنسانية متأصلة لدى أبناء الشعب اليمني .. وقال:" الجميع سند لرجل الأمن إذا كان يتحلى بأخلاق المهنة، وروح المسؤولية وتعامل مع الناس وفق القيم الإسلامية والأطر القانونية، لكنه عندما يتجرد عن الأخلاق والقيم والقوانين فسنقف له بالمرصاد، وسينال عقابه الرادع".



وأضاف:" هذه ليست من شيم وأخلاق اليمنيين، ونعتبر ذلك تصرفا فرديا، وهذا التصرف يتنافى مع القيم والمبادئ التي ضحى من أجلها الشهداء وقدموا أرواحهم رخيصة من أجل أن يعيش هذا البطل وغيره من ملايين الأبطال في الجمهورية اليمنية من الشباب في أمن واستقرار وفي رعاية واحتضان من رجل الدولة".



وأكد الرئيس المشاط، عدم السماح بمثل هذه الأفعال، وسينال كل من يقوم بها عقابه الرادع.. لافتا إلى أن الشهداء قدموا أرواحهم لكي يعيش هذا البطل في أمن واستقرار.



وقال الرئيس المشاط:" أطلب من المواطن أن يكون عوناً للدولة من خلال توثيق أي تصرفات غير لائقة لأي موظف، وهم محميون ومشكورون، وأن أي موظف يتحصل تحت أي مسمى بدون سند رسمي فهو لص، ويجب ألا يتجاوب المواطنون معه وأن يتم الإبلاغ عنه عبر الأرقام المجانية لدى كل جهة حكومية".



من جانبه عبر والد الطفل سعيد محمد الزايدي عن ارتياحه الكبير لما لاقاه من إنصاف من فخامة الرئيس مهدي المشاط.. مؤكداً أن ما تعرض له نجله هو تصرف فردي لا يعبر عن المؤسسة الأمنية وأبنائها الذين يسهرون الليل لحماية أبناء الشعب اليمني.