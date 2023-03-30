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المؤتمر نت - أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين المزمع إقامتها في تايلاند منتصف يونيو المقبل، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى

قرعة كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في مجموعة متوازنة

المؤتمرنت -
قرعة كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في مجموعة متوازنة
أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين المزمع إقامتها في تايلاند منتصف يونيو المقبل، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وأسفرت القرعة التي سُحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع المنتخب الوطني للناشئين في المجموعة الأولى إلى جانب تايلاند البلد المستضيف، وماليزيا ولاوس.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 16 إلى أربع مجموعات، حيث ستشهد البطولة تأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى كأس العالم المقررة في بيرو 2023، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات، إيران، قطر، كوريا الجنوبية وأفغانستان في حين تلعب منتخبات طاجيكستان، أستراليا، السعودية والصين ضمن المجموعة الثالثة، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات اليابان، الهند، فيتنام وأوزبكستان.








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