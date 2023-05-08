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أخبار
المؤتمر نت - تمثل الثانوية العامة كابوسا لبعض الأسرة حيث تتعرض الأسرة لضغط طوال العام والتحضير للسنة الدراسية

نصائح فى تخفيف توتر امتحانات الثانوية

المؤتمرنت -
نصائح فى تخفيف توتر امتحانات الثانوية
تمثل الثانوية العامة كابوسا لبعض الأسرة حيث تتعرض الأسرة لضغط طوال العام والتحضير للسنة الدراسية بدءًا من الإجازة، تكون الأسرة تحت عبء مادى ونفسي وارتباك شديد في إدارة الثانوية العامة، أيضًا قد نجد الآباء يضعون أبناءهم تحت ضغط الوصول إلى تحقيق مجموع كبير للجامعات القمة دون الوقوف على قدرات أبنائهم وميولهم العلمية، وأيضًا نجد أن بعض الطلاب يبذلون جهدا كبيرا طول العام وتحصيل كبير ما بين الدروس الخصوصية والسهر والمذاكرة لساعات طويلة، فنجد مع قرب الامتحانات حالة من الفتور والإنهاك الجسدي والفكري، فضلاً عن زيادة التوتر والقلق والخوف الشديد من الامتحان، كما نجد الأسرة أيضًا في حالة عصبية وفقدان للهدوء، ورعب من الامتحانات، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية بعض النصائح للتعامل الجيد مع مرحلة الامتحانات للطلاب والآباء وفقًا لما اشارت إليه شيماء عراقي استشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك.

بعض النصائح للطلاب لتخفيف ضغط الامتحانات:

- التغذية الراجعة ومراجعة كل ما سبق من امتحانات سابقة والتركيز على نقاط الضعف ومعايشة لجنة الامتحان.

- استخدام الخرائط الذهنية يساعد على التركيز والتذكر واستحضار المعلومات بشكل أسرع وحفظ المعلومات وعدم نسيانها.

- ممارسة تمرينات رياضية خفيفة تساعد على تنشيط الجسم وتخفف من حالة الخمول.

- اتباع حمية غذائية متكاملة تحتوى على كافة العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتعوض حالة الإجهاد الجسدي والذهني.

- تنظيم النوم يساعد على حفظ المعلومات بالدماغ وتقليل فرص النسيان ويساعد على استعادة التوزان بين المجهود العضلي والذهني فيجب مراعاة الاهتمام بأوقات النوم المناسبة.

- عدم التشتت وضياع الوقت وتأجيل كل الخطط إلى ما بعد الانتهاء من الامتحان ،البعد عن الموبايل وغلق كل مواقع التواصل والبعد عنها لتجنب الانشغال بها، فهي تضيع الوقت وتقلل التركيز.

- اتباع بعض تمارين الاسترخاء التي تساعد على تقليل القلق والخوف من الامتحان وتقليل الصدمات، واللجوء إلى متخصص نفسي في حالة اضطراب قلق الامتحان بشكل كبير الذى يلازم مرحلة الامتحانات.

نصائح للآباء:
- من المهم ضبط النفس والتحكم في الانفعالات وعدم المبالغة في التأثير على الطالب بالمذاكرة واجباره على المذاكرة لساعات طويلة تفوق تحمله.

- يجب تهيئة أجواء المنزل والمناخ المناسب للمذاكرة والتوقف عن المشاحنات والمشاكل الأسرية قبيل الامتحان، مراعاة انغماس الطالب بالمذاكرة ومراعاته وتأجيل كل الوسائل الترفيهية من خروج أو عزومات واستقبال ضيوف لعدم ضياع الوقت للطالب، ومراعاة خفض صوت التلفاز خاصة مع المباريات والتجمعات العائلية.

- التشجيع والتحفيز للطالب والتحدث معه وان الأسرة تتقبل النتائج أيًا كانت، ولكن على الطالب تحمل المسئولية وأداء دوره كما ينبغي، لا تفريط ولا اجبار بالمذاكرة.

- يبدأ ارتباك الطالب وخوفه وقلقه ممن حوله من الأب والأم وقد يفقد ثقته بنفسه نتيجة بعض الكلمات التي تؤثر سلبا عليه والمقارنة بينه وبين اخوته واصحابه فعلى الآباء مراعاة ذلك واستخدام ألفاظ تشجع الطالب والبعد عن الكلام المحبط المخيب للآمال.








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