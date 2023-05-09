المؤتمرنت -

تفاصيل صفقة انتقال ميسي للسعودية

على خطى منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو، سيلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في السعودية الموسم المقبل بموجب صفقة "ضخمة"، وفق ما صرح به مصدر قريب من المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية.



وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ولم يذكر اسم النادي السعودي: "صفقة ميسي حُسمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل".



وأضاف المصدر: "قيمة العقد استثنائية وضخمة للغاية. نحن فقط بصدد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة".



وردا على ذلك، قال نادي باريس سان جيرمان الذي يلعب له ميسي حاليا، إن عقد النجم الأرجنتيني لا يزال ساريا حتى 30 يونيو/حزيران.



وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن إيقاف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، الأسبوع الماضي بسبب قيامه برحلة إلى السعودية، حيث يعمل سفيرا للسياحة، بدون الحصول على إذن من النادي.



أتي وصول ميسي المتوقع إلى السعودية ليسير على خطى منافسه وغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر السعودي في صفقة ضخمة في يناير/كانون الثاني الماضي.



تشير تقارير إلى أن عقد رونالدو يمتد حتى يونيو/حزيران 2025 مقابل أكثر من 400 مليون يورو، وهو ما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وفقًا لمجلة فوربس.



وقال المصدر إن كلا الصفقتين يمولهما صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تزيد عن 620 مليار دولار.



وأضاف المصدر: "المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، كما كان الحال في المفاوضات مع رونالدو. المال يأتي من مكان واحد - صندوق الاستثمارات العامة".



وقضى ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، موسمين في باريس بعد فترة استثنائية في برشلونة فاز خلالها بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و10 ألقاب للدوري الإسباني الممتاز.



قاد ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات، نادي باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي الممتاز الموسم الماضي، لكن النادي الباريسي فشل في تحقيق هدفه الأهم وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث خرج مرتين من دور الستة عشر في وجود النجم الأرجنتيني.



وازدادت الأمور سوءا الأسبوع الماضي عندما أطلق محتجون هتافات معادية ضد ميسي ونيمار ولاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

(bbc)

