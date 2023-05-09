الثلاثاء, 09-مايو-2023 الساعة: 09:12 م - آخر تحديث: 09:01 م (01: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - كشفت أخصائية طب وجراحة العيون الروسية الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالغلوكوما، ويمكن أن تؤدي لمشكلات عديدة في الرؤية

ما العلاقة بين قلّة النوم وضعف البصر؟

المؤتمرنت -
ما العلاقة بين قلّة النوم وضعف البصر؟
كشفت أخصائية طب وجراحة العيون الروسية الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالغلوكوما، ويمكن أن تؤدي لمشكلات عديدة في الرؤية.

وأشارت الأخصائية إلى أن هناك عواقب لقلة النوم على العيون وأنها مرتبطة بها، قائلة "توجد في الطب عبارة مجنحة (العيون جزء من الدماغ موضوعة على الأطراف). فالعين عضو معقد يستقبل نبضات الضوء وينقلها عبر المسارات البصرية إلى قشرة الجزء القذالي من الدماغ. أي يمكن القول إننا لا نرى بأعيننا بل بدماغنا. والرؤية عملية معقدة ينظمها الجهاز العصبي"، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".

وأوضحت الطبيبة الروسية أن الشخص يحتاج إلى 7-9 ساعات من النوم يوميا من أجل أداء الجهاز العصبي لوظائفه بصورة طبيعية. لكن بسبب ظروف الحياة الحالية، لا ينام الكثيرون أكثر من 4-6 ساعات في اليوم، ما يؤدي إلى زيادة مستوى هرمون الإجهاد (الكورتيزول). مضيفة "ان قلة النوم تؤثر سلبا في الرؤية وتؤدي بصورة خاصة إلى ارتفاع الضغط داخل العينين وخطر الإصابة بالغلوكوما (الزرق)؛ فقلة النوم تؤدي أيضا إلى انخفاض حدة البصر بسبب مشكلة في التركيز وعدم وضوح الرؤية واهتزاز الصورة. كما يزداد خطر الإصابة باعتلال المشيمية والشبكية المصلي المركزي (مرض انفصال الظهارة العصبية في شبكية العين) ما يتسبب بظهور بقعة صفراء أو رمادية أمام العين، وقد يحدث في بعض الحالات تشوه بصري. كما أنه بسبب زيادة مستوى الكورتيزول ينخفض إفراز الغدد الدمعية، وتنخفض جودة الطبقة الدمعية وتتفاقم متلازمة العين الجافة".

وتؤكد ميرغورودسكايا "أن قلة النوم تؤدي إلى انخفاض حساسية الأنسولين وينخفض إنتاج هرمون السوماتوتروبين والناقلات العصبية، التي يمكن أن تسبب عددا من العواقب المرضية، مثل داء السكري وتلف العصب البصري، واضطراب مستوى ضغط الدم (ظهور الذباب وومضات في العين). وكذلك تكرر الأمراض المعدية مثل التهاب الملتحمة والتهاب القزحية والجسم الهدبي، وتغيرات هرمونية (اعتلال العين ومتلازمة العين الجافة)، واضطراب امداد العضلات بالأعصاب (حدوث تشنج لا إرادي)، وزيادة في إنتاج السائل النخاعي أو انتهاك تدفقه (تورم العصب البصري)". لذا يجب مراعاة النوم لمدة كافية يوميا. وعند وجود مشكلة ما في النوم يجب مراجعة الطبيب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: السودان: مقتل 604 وفرار 700 ألف شخص
رياضة: تفاصيل صفقة انتقال ميسي للسعودية
علوم وتقنية: إذا كنت مصاباً بهذه الأمراض.. لا تتناول الفجل!
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عالمياً
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل
أخبار: أجواء حارة نهاراً.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
مجتمع مدني: نصائح فى تخفيف توتر امتحانات الثانوية
أخبار: الحديدة.. 41 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
رياضة: فولهام يعمق جراح ليستر سيتي بخماسية
عربي ودولي: الدفاع الروسية: مقتل 625 جنديا أوكرانيا
فنون ومنوعات: منى زكي نجمة برنامج Sold out
أخبار: الدرة يشدد على ضرورة أن تكون السفينة البديلة لصافر مطابقة للمواصفات
أخبار: رئاسة النواب تجدد دعمها لجهود إحلال السلام
عربي ودولي: زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب حماة السورية
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
أخبار: ضبط وإتلاف منكهة زنجبيل مستحلب في صنعاء
قضايا وآراء: رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أخبار: وصول أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أخبار: الأرصاد يكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يتوغل وسط قطاع غزة
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القاضي أحمد العنسي
عربي ودولي: روسيا تدمر 22 مسيّرة أوكرانية
رياضة: أرسنال يهزم نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
علوم وتقنية: سرطان بلا أعراض.. احذر القاتل الصامت
فنون ومنوعات: الكوابيس.. هل يمكن التخلص منها؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023