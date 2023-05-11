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المؤتمر نت - شرح اختصاصي أمراض القلب البروفيسور الروسي يوري بيلينكوف، ما هو "الألم غير القلبي"

لماذا تشعر بألمٍ في القلب بعد الانفعالات؟

المؤتمرنت -
لماذا تشعر بألمٍ في القلب بعد الانفعالات؟
شرح اختصاصي أمراض القلب البروفيسور الروسي يوري بيلينكوف، ما هو "الألم غير القلبي".

ويشير إلى أن الشعور بالألم في منطقة القلب بعد الانفعالات هو علامة قد تشير إلى الإصابة بعصاب قلبي. ويظهر هذا الألم كما لو أنه في القلب، مع أنه غير مرتبط بأمراض القلب العضوية. يظهر الألم كقاعدة على شكل وخزات ولفترة طويلة غير مرتبط بالنشاط البدني. ومن العوارض أيضا: الأرق، ارتفاع مستوى ضغط الدم، زيادة الإستثارة العصبية، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويضيف موضحا: يساعد التدليك والحمام الدافئ والاستماع إلى موسيقى هادئة على الوقاية من هذا المرض.

ويلفت الطبيب إلى أن الشعور بنقص الهواء يمكن أن يكون من عوارض القلق والتوتر النفسي، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة يشعرون أكثر من غيرهم بنقص الهواء. لذلك يوصي بضرورة ممارسة الرياضة والنشاط البدني للتخلص من 1.5-2 كيلوغرام من وزنهم في الشهر.








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