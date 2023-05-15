الإثنين, 15-مايو-2023 الساعة: 10:34 م - آخر تحديث: 10:16 م (16: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
اصطفاف خارج السرب
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - كشفت أخصائية الأورام بمعهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي الدكتورة يوليا فاخابوفا 5 فئات من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

المؤتمرنت -
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان
كشفت أخصائية الأورام بمعهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي الدكتورة يوليا فاخابوفا 5 فئات من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأشارت الى أنه "على كبار السن أن يكونوا حذرين، لأن منظومة المناعة تضعف مع التقدم في العمر. لذلك بعد الخمسين عليهم الخضوع لفحوصات طبية سنوية"، وفقاً لوكالة «نوفوستي».

وقد حددت الأخصائية 5 فئات الأكثر عرضة للسرطان جاءت على النحو التالي:

الفئة الأولى: كبار السن
لذلك تنصح الاخصائية النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويا، كما تنصح كلا الجنسين بتنظير القولون والمعدة، والتصوير المقطعي للرئتين.

الفئة الثانية: المدخنون
حيث أن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغيرهم.

الفئة الثالثة: الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.
الفئة الرابعة: الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة
لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.

الفئة الخامسة: الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية
مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري (الذي يحفز سرطان عنق الرحم) والتهاب الكبد B و C (سرطان الكبد) وفيروس إبشتاين بار (سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي).








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: موعد الانتخابات التركية الجولة الثانية
فنون ومنوعات: الوان تعزز الثقة بالنفس.. إليكم هذا الخبر
عربي ودولي: الأمين العام للناتو يعلن ترك منصبه
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
رياضة: للمرة الـ27.. برشلونة بطلاً للدوري الإسباني
علوم وتقنية: ماذا يحدث عند زيادة الملح في الجسم؟
عربي ودولي: تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالى
رياضة: إلتشي يهزم أتلتيكو مدريد وسلتا يتعثر مجدداً
رياضة: سيتي يواصل زحفه نحو اللقب وأرسنال يسقط
أخبار: الحديدة.. 69 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الحماطي
محافظات: تسليم معدات وأثاث للأشغال في البيضاء
أخبار: مناقشة آليات توفير خدمات مطار صنعاء الدولي
أخبار: مسيرة كبرى في صنعاء نصرةً لغزة ودعماً للمقاومة
عربي ودولي: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدات القدس
رياضة: ريال مدريد يستعيد الوصافة وسوسييداد يتعثر
رياضة: إنتر يقترب من "الأبطال" وميلان يبتعد
أخبار: توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
أخبار: أمين عام المؤتمر: اليمن أبقى من الجميع والوحدة مصيرية
أخبار: حريق يلتهم محلاً تجارياً لتغيير الزيوت بصنعاء
علوم وتقنية: للمدخنين.. خطر جديد يهدد حجم أدمغتكم
عربي ودولي: اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
رياضة: فوز يونايتد وأستون وتعثر نيوكاسل وتشيلسي
عربي ودولي: الاحتلال دمر 57 وحدة سكنية بشكل كامل
فنون ومنوعات: المال.. هل يمكن اعتباره هدية جيدة؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023