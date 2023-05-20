المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يعزي آل الذفيف

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ واصل حسين سرحان الذفيف وناصر حسين سرحان الذفيف وكافة آل الذفيف بمديرية همدان محافظة صنعاء، في وفاة سرحان صالح حسين الذفيف، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر نوبة قلبية مفاجئة.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون" .