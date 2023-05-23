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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للوحدة اليمنية، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها

الخطري تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الوحدة

المؤتمرنت -
الخطري تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الوحدة
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للوحدة اليمنية، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها:

الشيخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم
الإخوة/ نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام الكرام
الاخ/ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام المحترم
الاخوه الامناء المساعدون

تحية طيبه وبعد،،

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد وطننا الغالي أن يبعث إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

إن الوحدة اليمنية والتي هي أصل تاريخي لوطن لم يتجزأ إلا بفعل عوامل الضعف والقوى الاستعمارية سابقاً، تعد منجز مقدس وخالد في تاريخ شعبنا اليمني ومصدر فخر وافتخار لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم، كون الوحدة تعد ترجمة عملية لأهداف الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والتي سيحميها الشعب كل الشعب وسيكسر كل المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وثوابته الوطنية والثورية.

وبهذه المناسبة الوطنية يشرفني أن أجدد لكم الوفاء والثبات في المضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وتأييد قراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وقد تحقق السلام والأمن والأمان والإستقرار والإنتصار على قوى الظلام وأرباب المؤامرات التمزيقية، ليبقى وطننا واحد وشعنبا موحداً، وحزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في تقدم وتطور مستمر.

وكل عام وأنتم والوطن بألف خير

فاطمة الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام








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