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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور قائد فرج الشاذلي البرطي، والدكتور عادل يحيى فرج الشاذلي البرطي، وإخوانه، وكافة آل الشاذلي البرطي، في وفاة شقيقهم الدكتور محمد

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد الشاذلي البرطي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد الشاذلي البرطي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور قائد فرج الشاذلي البرطي، والدكتور عادل يحيى فرج الشاذلي البرطي، وإخوانه، وكافة آل الشاذلي البرطي، في وفاة شقيقهم الدكتور محمد يحيى فرج الشاذلي البرطي، والذي وافاه الأجل وهو يواصل جهوده في خدمة الناس في المجال الطبي.

وعبر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى آل الشاذلي البرطي، عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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