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أخبار
المؤتمر نت - كشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الأسبرين يؤثر في عمليات الالتهابات في الجسم ويخفض درجة الحرارة ويرقق الدم؛ لذا يجب وصفه لجميع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب

تعرف على فوائد ومضار الأسبرين

المؤتمرنت -
تعرف على فوائد ومضار الأسبرين
كشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الأسبرين يؤثر في عمليات الالتهابات في الجسم ويخفض درجة الحرارة ويرقق الدم؛ لذا يجب وصفه لجميع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية؛ فهذا الحمض موجود حتى في مربى العليق الأحمر، من أجل ذلك هو وصفة طبية شعبية لخفض الحرارة. كما أنه يخفض معدل الوفيات بسبب أنواع معينة من السرطان؛ وهو علاج جيد للتخمر (الخمار)، مع أنه لا يؤثر بشكل مباشر في عملية استقلاب الإيثانول ولا يرتبط بإزالة السموم من الجسم، بل يساعد على التخلص من الأعراض غير السارة وتحسين حالة الشخص بصورة عامة.

وفي الذكرى الـ170 لاكتشاف حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين)، يقول مياسنيكوف "ان الدواء الآخر هو الباراسيتامول الذي يخفض درجة الحرارة بشكل أفضل، إلا أنه مع الكحول يمكن أن يقتل الكبد على الفور". محذراً من أن "هناك موانع عديدة لاستخدام هذا الدواء المعجزة يجب أخذها بالاعتبار. إذ يمكن تناول الأسبرين فقط بناء على وصفة طبية، ولا ينصح بأي حال من الأحوال بتناوله ذاتيا دون وصف الطبيب بسبب الموانع. إذ يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين غير المنضبط إلى حدوث نزيف دموي؛ حيث يعاني أربعة أشخاص من 10000 شخص يتناولون الأسبرين من نزيف حاد وأن معدل الوفيات 50 في المئة".

وأضاف، "يمنع الأطفال الذين أعمارهم دون 14 عاما من تناول الأسبرين، لأنه قد يسبب عواقب مميتة. كما لا ينصح بوصفه للحوامل إلا في حالات خاصة وبجرعات صغيرة"، وفقاً لروسيا اليوم.

ويخلص الطبيب الروسي الى القول "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأسبرين مفيد للأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية أو يعانون من تصلب الشرايين أو تضيق الأوعية والذبحة الصدرية".








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