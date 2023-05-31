الأربعاء, 31-مايو-2023 الساعة: 11:49 م - آخر تحديث: 11:35 م (35: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أكدت أخصائية أمراض الأنف والأذن والحجرة الدكتورة أناستاسيا تراباني، أن أسباب ضعف السمع عديدة ومختلفة

تعرف على أسباب ضعف السمع

المؤتمرنت -
تعرف على أسباب ضعف السمع
أكدت أخصائية أمراض الأنف والأذن والحجرة الدكتورة أناستاسيا تراباني، أن أسباب ضعف السمع عديدة ومختلفة، وأن هذه المشكلة تظهر عند الأطفال بسبب الزوائد اللحمية، ولدى الكبار بسبب أمراض البرد.

وفي اليوم العالمي لحماية السمع 31 مايو، تقول تراباني: "غالبا ما يكون سبب ضعف السمع لدى الأطفال بسبب الزوائد الأنفية، حيث يؤدي تضخمها إلى التهاب الأذن الوسطى النضحي المتكرر مع ضعف السمع. ولدى البالغين المصابين بنزلة برد واحتقان شديد في تجويف الأنف، يظهر شعور بالاحتقان في الأذنين، وانخفاض مستوى السمع. ويحصل هذا بسبب اتصال تجويف الأذن مع تجويف الأنف من خلال قناة استاكي".

وأضافت، يجب أن تبدا الوقاية من ضعف السمع منذ الطفولة. والقاعدة الرئيسية للوالدين يجب مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة في الوقت المناسب، لفحص البلعوم الأنفي ووصف العلاج المناسب لالتهاب الأذن الوسطى للحفاظ على حاسة السمع لدى طفلهم. أما البالغون، فعليهم عدم الاستماع إلى موسيقى صاخبة والاهتزاز وتجنب تقلبات الضغط وعدم استخدام العيدان القطنية في تنظيف آذانهم. وعند الشعور بضعف السمع وألم أو ظهور إفرازات في قناة الأذن عليهم فورا مراجعة الطبيب المختص.

وتشير الأخصائية إلى أن الاستخدام الطويل لسماعات الرأس والاستماع إلى موسيقى صاخبة يؤدي إلى استهلاك المحلل السمعي بسبب عدم وصول كمية كافية من الهواء إلى الأذن، ما ينتج عنه سوء تنظيف الأذن ذاتيا وارتفاع الرطوبة يؤثر سلبا في التكاثر الميكروبي.

وتابعت: "هذا يسبب حكة في الأذنين وتراكم الشمع على شكل جلطات، غالبا ما يحاول الشخص إزالتها بنفسه. ونتيجة لذلك، فإنه يدفع كتل الشمع إلى عمق أكبر، ما يؤدي إلى تكوين سدادات، أو تتلف ميكانيكيا جلد القناة السمعية الخارجية، ما يسبب التهاب الأذن الخارجية"، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".

ووفقا لها، قد تسبب أمراض مختلفة ضعف السمع. ولكن هناك آليتان مميزتان - اضطراب التوصيل الصوتي واضطراب الإدراك السليم. ترتبط الآلية الأولى بأمراض مختلفة تصيب هياكل الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى، تصلب الأذن). والثانية - بوجود اضطراب على مستوى الهياكل العصبية، مثل الأذن الداخلية والعصب السمعي والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه في القشرة الدماغية. من هذه الأمراض مثلا، فقدان السمع الحسي العصبي.

وتقول: "للأسف لا يمكن أن يعالج الانخفاض في مستوى السمع دائما، لأن فعالية العلاج تعتمد على سرعة التشخيص وبدء العلاج الصحيح. ويمكن للأطباء في بعض الحالات، فقط إيقاف تدهور السمع أو إبطاؤه قدر الإمكان، لكن لا يمكنهم إعادته إلى مستواه السابق. لذلك، يجب الانتباه وعدم تجاهل ضعف السمع ومراجعة الطبيب المختص في الوقت المناسب قبل فوات الأوان".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تونس تودع المونديال بخسارة أمام البرازيل
فنون ومنوعات: هذا ما أعلنه حسام حبيب عن زوجته شيرين
محافظات: الاطلاع على أضرار السيول في ريمة
عربي ودولي: روسيا تدمر آخر سفينة حربية أوكرانية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
أخبار: أمطار غزيرة وسيول.. والأرصاد يطلق تحذير عاجل
عربي ودولي: 40 قتيلاً بهجوم مسلح غرب بوركينا فاسو
أخبار: سفينة إنقاذ "صافر" تصل ميناء رأس عيسى
مجتمع مدني: نصائح طبيبة للحفاظ على صحة القلب
أخبار: وفاة امرأة و6 مواليد كل ساعتين في اليمن
أخبار: 95 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: اليونيسف: وضع أطفال السودان كارثي
أخبار: المشاط يؤكد على مضاعفة الجهود لضبط الأسعار
عربي ودولي: انفجارات قوية تهز العاصمة الروسية موسكو
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز في حجة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
رياضة: أنس جابر إلى الدور الثاني من رولان غاروس
فنون ومنوعات: نزار الفارس يؤكد ارتباطه بحورية فرغلي
علوم وتقنية: نزيف الانف.. كيف يمكن التخلص منه؟
أخبار: وفد أممي يطلع على احتياجات مستشفى الثورة العام
أخبار: مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة الدفاع والأمن
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على تراجع
أخبار: صنعاء.. انهيار منزل وتحذيرات من عبور السائلة
أخبار: الأرصاد يحذر من الـ24 ساعة المقبلة
أخبار: برقية شكر لرئيس المؤتمر من آل الشاذلي البرطي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023