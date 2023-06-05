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أخبار
المؤتمر نت - استدعاء برلماني للحكومة لمناقشة قضايا المواطنين

استدعاء برلماني للحكومة لمناقشة هموم وقضايا المواطنين

المؤتمرنت -
استدعاء برلماني للحكومة لمناقشة هموم وقضايا المواطنين
وقف مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، أمام عدد من المواضيع والقضايا الهامة المتعلقة بمشاكل وهموم وقضايا المواطنين وفي مقدمتها الانهيارات الصخرية التي تتعرض لها الطرقات العامة، وكذا ما تعانيه الشوارع في أمانة العاصمة والمحافظات من أضرار بسبب الأمطار والسيول، وما تسببه الحفر من حوادث مرورية وإعاقة لحركة السير.

وشدد أعضاء المجلس، في سياق نقاشاتهم، على أهمية وضع المصدات في الطرق والمنحدرات الخطرة في عدد من المحافظات ومنها جبل سمارة ومحافظة حجة وطريق صنعاء الحديدة، وكل الطرق التي تتكرر فيها حوادث سقوط السيارات، وكان آخرها حادث سقوط حافلة في نقيل سمارة، وحوادث أخرى مشابهة لسقوط سيارات في طريق حجة وبني مطر وغيرها من حوادث السير المأساوية التي ينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتطرق النواب في نقاشاتهم إلى أهمية الرقابة على المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والحد من المخالفات والأخطاء الطبية المتكررة، حاثين وزارة الصحة والمجلس الطبي الأعلى على الاضطلاع بدورهما المسؤول في تعزيز الرقابة على المستشفيات ومكافحة الأدوية المهربة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء تداعيات العدوان والحصار.

وأقر المجلس طلب حضور حكومة الانقاذ الوطني يوم الاربعاء لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع العامة التي تتعلق بقضايا ومشاكل وهموم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والتخفيف من معاناتهم.

وفي الجلسة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع النواب من عضو المجلس محمد أمين باشا إلى السؤال الموجه لوزير الإدارة المحلية، ومحافظ محافظة صنعاء بشأن قيام عدد من المواطنين بالحفر للبيارات ومشاريع الصرف الصحي في المديريات المجاورة لأمانة العاصمة الأمر الذي يترتب عليه هدم وتخريب للطرقات والإسفلت دون أن يتم إصلاحها، وتساءل عضو مجلس النواب عن دور الجهات المختصة في وزارتي الإدارة المحلية والأشغال ومحافظة صنعاء في الرقابة على تلك الأعمال.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الإدارة المحلية، ومحافظ صنعاء للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في جلسة مقبلة.








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