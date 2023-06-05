الإثنين, 05-يونيو-2023 الساعة: 11:04 م - آخر تحديث: 10:47 م (47: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. تعميم هام من البنك المركزي لشركات ومنشآت الصرافة

تعميم جديد صادر عن البنك المركزي في صنعاء

المؤتمرنت -
تعميم جديد صادر عن البنك المركزي في صنعاء
أصدر البنك المركزي اليمني تعميما لشركات ومنشآت الصرافة بشأن المخلفات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، فيما يلي نصه:

استنادًا إلى أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والمنشور رقم (6) لسنة 2021م بشأن التعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة.

وعليه، سيتم إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة الممنوح لأي شركة/ منشأة صرافة في حال ارتكابها أي من المخالفات التالية:

1- إرسال حوالة فردية، أو حوالة مدفوعات جماعية، أو حوالة خارجية صادرة، يكون فيها اسم مرسل الحوالة مختلف عن اسم العميل الذي طلب من الشركة/المنشأة إرسال الحوالة.

2- سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة، وتتحمل شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية مسؤولية إبلاغ قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات المالية عن أي شركة/منشأة صرافة ترتكب هذه المخالفة.

3- العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة/منشأة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي للشركة/المنشأة.

4- إصدار سندات أو اشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم الشركة/المنشأة المرخص لها.

5 - قيام شركة الصرافة -أو أي من فروعها- أو منشأة الصرافة، بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان
ثقافة: الإعلام تنعي الصحافي إبراهيم المعلمي
عربي ودولي: منظمة تقترح "جواز سفر صحي" عالمي
فنون ومنوعات: حسن يوسف يفجر مفاجأة عن سعاد حسني
محافظات: صنعاء تناقش آلية تحسين الأرصفة والشوارع
أخبار: إغلاق عدد من المحلات التجارية في صنعاء
أخبار: الشريف يعزي حسين سعد هادي بوفاة والده
أخبار: وصول 11 مهاجر أفريقي إلى اليمن في مايو
علوم وتقنية: فوائد مذهلة للفيتامينات على الذاكرة
عربي ودولي: مقتل وفقدان 23 شخصا بفيضانات هايتي
أخبار: وفاة طفل غرقاً في حاجز مائي بريمة
محافظات: استكمال إعادة تأهيل 3 مرافق صحية في تعز
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: طقس اليوم: أمطار رعدية متفاوتة وأجواء حارة
رياضة: برشلونة يخسر وهبوط بلد الوليد وإلتشي
فنون ومنوعات: تعرف على الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان
عربي ودولي: سماع دوى انفجار فى العاصمة الأمريكية
رياضة: ريال مدريد يتعادل مع بلباو في ليلة وداع بنزيمة
رياضة: كريم بنزيمة يرحل عن ريال مدريد
عربي ودولي: إصابة 3 مستوطنين صهاينة غرب نابلس
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
أخبار: الدرة ومطلق يؤكدان ضرورة فتح مطار صنعاء
فنون ومنوعات: ناقة تقتل مالكها انتقاماً لذبحه صغيرها
أخبار: المشاط يشدد على الاهتمام بالمعاقين والجرحى
أخبار: 6 غارات ضمن 124 خرقاً لوقف النار بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023