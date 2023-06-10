السبت, 10-يونيو-2023 الساعة: 05:45 م - آخر تحديث: 05:37 م (37: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حرص الحكومة على إسناد كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية

بن حبتور: حريصون على إسناد مؤسسات التعليم العالي

المؤتمرنت -
بن حبتور: حريصون على إسناد مؤسسات التعليم العالي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حرص الحكومة على إسناد كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وخططها التطويرية للجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص نجاحها في أداء واجباتها الوطنية والتنويرية والإنمائية.

ونوه رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عادل المتوكل، بالأداء التعليمي لكافة الجامعات اليمنية وبأدوارها القيمة سيما خلال سنوات العدوان والحصار وبجهدها الكبير للتغلب على تحديات وصعوبات الوضع الراهن.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور المتوكل حول استعداد الجامعة للعام الدراسي 1445ھ وترتيباتها لاستقبال الطلبة الجدد وفقا لحصتها المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مشيرا إلى أبرز الإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها الجامعة خلال العام الدراسي المنصرم لتعزيز مكانتها العلمية والأكاديمية وإسهامها في المجال البحثي.

وعبر عن الشكر والامتنان لرئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي وكذا وزارة التعليم العالي على مساندة الجامعة خلال الأعوام الماضية وانعكاس ذلك على استقرار أنشطتها المختلفة و نجاح خططها التطويرية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بالجنين
عربي ودولي: 22 قتيلاً جراء انفجار ذخائر في الصومال
رياضة: ريال مدريد يتعاقد مع المدافع غارسيا
عربي ودولي: بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ فعلياً
ثقافة: الإعلام وسبأ تنعيان عبدالكريم جباري
أخبار: 6 غارات ضمن 121 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: صنعاء تحذر من تحويل اليمن إلى مكب للنفايات السامة
أخبار: الواحدي: وصول كميات كبيرة من الغاز المنزلي
فنون ومنوعات: كيف يمكن تأخير الشيب المبكر؟
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
اقتصاد: انخفاض بأسعار الدولار
محافظات: ضبط 82 مخالفة تجارية في عمران
أخبار: تعميم جديد بتخفيض أسعار القمح والدقيق في صنعاء
علوم وتقنية: انتبهوا.. الأرق قد يكون مؤشراً لأمراض قاتلة
عربي ودولي: إخطار بالاستيلاء على 96 دونماً غرب سلفيت
أخبار: إعصار مداري.. والأرصاد يطلق تحذير عاجل
رياضة: وست هام يتوج بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي
محافظات: حريق يلتهم شقة في حي شيراتون بصنعاء
أخبار: حريق يلتهم منزلاً في شارع المطار بصنعاء
رياضة: الأولمبي اليمني يخسر أمام نظيره الإماراتي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: المعارضة المولدوفية تحتج ضد عسكرة البلاد
فنون ومنوعات: ما خطورة لدغات البعوض؟
علوم وتقنية: ما هو السبب الرئيسي لسلس البول الليلي؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023