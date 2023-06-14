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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري

أمين عام المؤتمر يواسي بوفاة القيادي المؤتمري الجايفي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يواسي بوفاة القيادي المؤتمري الجايفي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ نبيل احمد عبده الجايفي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور/احمد نبيل احمد الجايفي، واخوانه، وكافة آل الجايفي عامة بمديرية همدان، محافظة صنعاء، عبّر امين عام المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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