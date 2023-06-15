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المؤتمر نت - استهل المنتخب اليمني للناشئين، مشواره في النهائيات الآسيوية، بفوز كاسح على نظيره الماليزي 4 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب تاماسات الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى

منتخب اليمن للناشئين يتألق برباعية في شباك ماليزيا

المؤتمرنت -
منتخب اليمن للناشئين يتألق برباعية في شباك ماليزيا
استهل المنتخب الوطني للناشئين، مشواره في النهائيات الآسيوية، بفوز كاسح على نظيره الماليزي 4 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب تاماسات الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وبسط ناشئو اليمن بقيادة المدرب الوطني محمد البعداني، على مجريات الشوط الأول وخرجوا فائزين بهدفين دون رد من إمضاء عبد الرحمن الخضر الذي توغل في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت في الشباك الماليزية، قبل أن يضيف زميله عادل عباس الهدف الثاني، بعدما وصلته كرة من الجهة اليمنى ليروض الكرة ويضعها بسهولة في المرمى، لينتهي هذا الشوط بهذه الكيفية.

وفي مطلع الشوط الثاني تكفل نجم المنتخب الوطني أنور الطريقي بتعزيز النتيجة وإحراز ثالث الأهداف من ركلة جزاء نفذها بنجاح، وقبل إنتهاء اللقاء بلحظات وضع المدافع الماليزي الكرة في شباك فريقه بالخطأ، ليضمن ناشئو اليمن أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم إلى جانبه لاوس وأصحاب الأرض تايلاند.

ويخوض الأحمر الصغير لقاءه الثاني الأحد المقبل أمام منتخب لاوس، قبل أن يختتم الدور التمهيدي الأربعاء المقبل أمام أصحاب الضيافة منتخب تايلاند.

من جهة ثانية تلقى المنتخب الوطني الأولمبي خسارة من نظيره العماني بثلاثية نظفية في مستهل مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق.








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