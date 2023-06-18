المؤتمرنت -

انقلاب قاطرة محملة بالغاز في بني مطر بصنعاء

انقلبت قاطرة محملة بالغاز المنزلي اليوم في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.



وأوضحت مصلحة الدفاع المدني في بيان، أنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادثة وباشرت عملها بتأمين الموقع وتعاملت معها بحرص حتى تم تفريغها ورفعها وسط تشديدات مكثفة لإجراءات الأمن والسلامة العامة تحسباً لأي طارئ لا سمح الله.



وأشارت إلى أن سبب انقلاب القاطرة يعود إلى خلل فني حيث فقدت توازنها فانقلبت على الفور، مما أدى إلى تسرب الغاز منها دون وقوع أضرار بشرية.



وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر والحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات.