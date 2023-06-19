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أخبار
المؤتمر نت - ملاحقة أشخاص أساؤوا للاعبين بمونديال قطر

الفيفا الدولي يلاحق 300 شخص أساؤوا للاعبين في مونديال قطر

المؤتمرنت -
الفيفا الدولي يلاحق 300 شخص أساؤوا للاعبين في مونديال قطر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، امس الأحد، أنه "تمكن من تحديد هوية أكثر من 300 شخص أساؤوا للاعبين في مونديال قطر 2022 على منصات التواصل الاجتماعي".

وقال الفيفا، في تقرير له، إنه "سيتم تقديم بياناتهم إلى سلطات إنفاذ القانون، باستخدام برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي لتتبع الإساءات بحق اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي في مونديال 2022".

وأضاف أن "الحسابات التي يقيم أصحابها في أوروبا كانت مسؤولة عن 38 في المائة من الانتهاكات التي يمكن التعرف على أصحابها، و36 في المائة من أمريكا الجنوبية".

وأوضح "الفيفا"، أن "هؤلاء الأشخاص نشروا تعليقات مسيئة أو تمييزية أو تهديدية على منصات مثل "تويتر" و"إنستغرام" و"فيسبوك" (تخضع شركة "ميتا" لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) و"تيك توك" و"يوتيوب"، مشيرا إلى أن أبرز الإساءات التي تعرض لها اللاعبون كانت خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا وإنجلترا.

ووفقا للتقرير، فقد أجري مسح ضوئي لنحو 20 مليون منشور وتعليق، وصنف أكثر من 19000 منشور بأنه مسيء، كما جرى الإبلاغ عن أكثر من 13000 منشور إلى تويتر لاتخاذ إجراء.

وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم 2022 بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.

سجل ميسي، هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين، بينما لجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.*وكالات








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