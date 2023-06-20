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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد محسن منصر السلامي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية بني العوام

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد محسن السلامي

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد محسن السلامي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد محسن منصر السلامي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية بني العوام سابقاً، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للشيخ علي أحمد محسن السلامي وإخوانه، وكافة آل السلامي بمديرية بني العوام محافظة حجة في هذا المصاب.

وأشاد مجيديع بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته الاجتماعية ونهجه في إصلاح ذات البين.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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